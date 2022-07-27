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В Кремле указали на остающуюся жизненно важной ситуацию с транзитом в Калининград

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Ситуация с возможностью транзита через Калининградскую область остается по-прежнему жизненно важной, несмотря на то, что в регион через Литву уже прибыли первые вагоны с цементом. Это отметил 27 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ указал, что он «не стал бы говорить громкие фразы» о том, что победа коллективного Запада уже не за горами, поскольку Литва все же пошла навстречу России.

«Ситуация вокруг Калининграда в связи с этими абсурдными санкциями для России является жизненно важной. Важно, что европейцы сами поняли, насколько это важно для России. Все это было достигнуто в процессе диалога. Это позитивный факт», — сообщил Песков на брифинге.

От общего к частичному: ЕС разрешил транзит грузов в Калининград по ж/д
Но поставки санкционных товаров фурами остались под запретом

Представитель Кремля также отметил, что предстоит проделать еще немалую работу, однако кризисная ситуация уже разблокирована. По его словам, это говорит о том, что иногда даже во время «антироссийской истерики ростки здравого смысла все же встречаются».

26 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что первый поезд с цементом прибыл в Калининград через Литву после решения Евросоюза по санкциям. Алиханов отметил, что это снимет определенную напряженность, которая была на рынке стройматериалов.

В полночь 18 июня вступил в силу запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. В тот же день Алиханов назвал такое решение незаконным.

Позже, 13 июля, Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту подпавших под западные санкции грузов. В них указано, что железнодорожные перевозки разрешены с соблюдением ряда условий. Отмечалось, что транспортировка таким способом в Калининградскую область нефти, нефтепродуктов, угля, стали, железа, дерева, цемента и других невоенных товаров не запрещена, но их транзит должен быть предметом целенаправленного и эффективного контроля со стороны властей стран Евросоюза.

На следующий день глава Калининградской области заявил, что рекомендации Еврокомиссии сняли 80% ограничений по транзиту в регион. Он назвал это победой российской дипломатии. С 22 июля «Литовские железные дороги» возобновили доставку санкционных грузов из России через Литву в Калининград.

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