Паралимпийцы провели мастер-классы для участников спецоперации

В «Главном военном клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко» Минобороны РФ спортсмены-паралимпийцы провели 27 июля мастер-классы по адаптивным видам спорта для военных, которые были травмированы во время спецоперации по защите Донбасса.

«Физическая культура и спорт являются одним из самых эффективных способов реабилитации и социальной адаптации людей. В нашей стране в сфере адаптивной физической культуры и спорта лучшие специалисты и современные методики, позволяющие добиться поставленных результатов. Уже сегодня некоторые из участников специальной военной операции успешно выступают на различных соревнованиях. Если кому-то из вас будет необходима консультация в выборе спортивной секции и вида спорта, вы всегда можете обратиться к нам в комитет, где вам обязательно помогут», — сказал военным президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Для проведения занятий в госпитале подготовили площадки для занятий паралимпийским велоспортом, фехтованием, следж-хоккеем, волейболом сидя, стрельбой из лука и пулевой стрельбой. В медучреждение также привезли спортинвентарь.

Проводили мастер-классы серебряные призеры Паралимпийских игр по следж-хоккею Вадим Селюкин и Владимир Каманцев, двукратный чемпион мира по фехтованию на колясках Николай Лукьянов, серебряный призер чемпионата Европы по волейболу сидя Михаил Чарыков и серебряный призер Паралимпийских игр Анатолий Крупин, а также трехкратный бронзовый призер Чемпионата России по пулевой стрельбе Ирина Рязанова, бронзовый призер чемпионата России по велоспорту Андрей Евсиков, двукратная чемпионка мира по стрельбе из лука Татьяна Андриевская и тренеры сборных команд России.

Российских военнослужащих проконсультировали спортсмены и рассказали о центрах спортивной подготовки и адаптивных спортивных школах в регионах.

В Минобороны рассказали, что в программе реабилитации военнослужащих используются современные методы. В этот арсенал входит более 40 методов психотерапии физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа. Составляют программы реабилитации индивидуально.

10 июня Минобороны сообщило о российских военнослужащих, которые после лечения и медицинской реабилитации в госпиталях и санаториях возвращаются в свои подразделения для выполнения задач. Как рассказал командир отделения подразделения спецназа, он получил контузию и ушибы спины. По его словам, после лечения в госпитале он был отправлен на реабилитацию

Ранее, 25 мая, президент России Владимир Путин приехал в госпиталь к военнослужащим, которые были ранены во время спецоперации по защите Донбасса. Как пояснил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин держит на контроле условия, в которых лечатся раненные в Донбассе и на Украине российские военные.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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