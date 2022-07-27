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Минобороны РФ построит новый магистральный водопровод в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к строительству нового магистрального водопровода в Луганской Народной Республике (ЛНР). Облет участка строительства водопровода в составе рабочей группы Минобороны 27 июля совершил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

Альтернативный источник водоснабжения протяженностью более 40 км обеспечит подачу воды питьевого качества из города Молодогвардейск в город Ровеньки. Сдать гидротехнический комплекс планируется уже в октябре 2022 года. Благодаря применяемым военными строителями современным технологиям и материалам срок эксплуатации водопровода оценивается в более 100 лет.

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Прежде чем военные специалисты вышли на стройплощадку, саперы провели разминирование местности. Было обследовано более 45 тыс. га, найдено и обезврежено свыше 2 тыс. взрывоопасных предметов.

Ранее строители уже сдали комплекс сооружений нового водовода для обеспечения пресной водой жителей Донецкой Народной Республики (ДНР). Протяженность водовода из Ханженковского водохранилища до канала Северский Донец составила 21,5 км. Всего было проложено четыре линии труб, в результате их общая протяженность составила более 90 км. Новая водная артерия обеспечила пресной водой несколько населенных пунктов ДНР.

Также Иванов вместе с главой ЛНР Леонидом Пасечником посетили площадку строительства в Луганске, где военные возводят новый многофункциональный медицинский комплекс площадью 11 тыс. квадратных метров на 200 мест для оказания медпомощи жителям. Работы ведутся с опережением графика. Госпиталь оснастят современной диагностической аппаратурой. Здесь будет компьютерный томограф, аппараты для рентгена, УЗИ и эндоскопии.

До конца 2022 года Минобороны также сдаст новый жилой микрорайон в Мариуполе. Будут возведены 12 пятиэтажных новостроек на более чем 2,5 тыс. квартир. Площадь застройки квартала составит 115 га. Первые две многоэтажки будут сданы под заселение уже к началу нового учебного года. В дальнейшем, в рамках второй очереди строительства, помимо жилых домов военные специалисты возведут пять детских садов, две школы и физкультурно-оздоровительный комплекс.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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