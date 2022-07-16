В ДНР запустили водовод до канала «Северский Донец — Донбасс»

В Донецкой Народной Республике (ДНР) запустили недавно построенный водовод от Ханженковского водохранилища до канала «Северский Донец — Донбасс». Об этом сообщил 15 июля глава республики Денис Пушилин.

«В кратчайшие сроки — за 45 дней — проложили 90 км труб. Запуск водовода позволит обеспечивать города и районы республики водой в прежнем режиме до полного освобождения нашей территории. Если бы не предпринимаемые меры, жители Донецка, Макеевки, Горловки уже остались бы без воды даже в режиме ограниченной подачи», — рассказал Пушилин в своем Telegram-канале.

Через водовод в канал можно будет перебрасывать до 70 тыс. куб. м воды в сутки. Однако полноценное восстановление водоснабжения и бесперебойная подача воды возможны только после полного освобождения территории ДНР в ее конституционных границах, уточнил глава республики.

Ранее, 13 июля украинский снаряд попал в здание водопроводно-канализационной службы предприятия ДНР «Вода Донбасса».

14 мая украинские боевики взорвали шлюз на Мироновском водохранилище в Луганской Народной Республике. Мироновское водохранилище, расположенное около Светлодарска, является третьим по величине водоемом региона. Оно было создано в 1951 году для обслуживания Мироновской гидрорециркуляционной электростанции. Конструкции шлюза была сильно повреждена и частично обрушена.

21 февраля сообщалось о том, что из-за обстрелов украинских боевиков была обесточена донецкая фильтровальная станция, вследствие чего была прекращена подача горячей воды в Донецке.

С 25 февраля в результате боевых действий вода по каналу не подавалась, была обесточена насосная станция третьего подъема. После этого в ДНР был организован подвоз воды для технических нужд населения и в котельные централизованного отопления.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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