Певец Филипп Киркоров 26 июля посетил госпиталь в Феодосии, где находятся участники российской спецоперации по защите населения Донбасса. Артист подарил военнослужащим книги с автографами, диски и билеты на концерт.

«В день моего концерта я узнал, что здесь на территории проходят реабилитацию наши доблестные воины, подвиг которых бесценен на сегодняшний день <...> Я сказал себе, что обязательно должен заглянуть в глаза этим ребятам, которые прошли через самое страшное. Я хотел их поддержать <...> Пока мы там поем, развлекаем людей, они отдают свою жизнь за нас», — сказал Киркоров.

1 июля лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского, чтобы встретиться с участниками спецоперации. Его выступление прошло в клубе госпиталя.

В мае заслуженный артист России, певец и композитор Григорий Лепс посетил военный клинический госпиталь, в котором проходят лечение и реабилитацию раненые военнослужащие, участники специальной военной операции. Лепс пообщался с военнослужащими, пожелал скорейшего выздоровления и в подарок вручил каждому компакт-диски со своими песнями и автографом.

В апреле народный артист России Олег Газманов выступил в военном госпитале перед военнослужащими, получившими ранения в ходе спецоперации по защите Донбасса. Он заявил, что для него поддержка раненых военных — это не просто обязанность, это честь.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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