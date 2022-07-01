Лидер группы «СерьГа» выступил перед ранеными в спецоперации военными РФ

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского, встретился с участниками спецоперации по защите населения Донбасса и спел для военных и медперсонала любимые многими песни, сообщило Минобороны РФ.

«Мы всё делаем то, что можем, но то, что делают бойцы, это очень… сильно. Это дух, это любовь к Родине, ко всему своему, родному, поэтому низкий всем поклон. Всем, кто сражается, кто сейчас выздоравливает, погибшим — светлая память», — сказал Галанин перед концертом.

В ходе выступления, которое прошло в клубе госпиталя, артист исполнил известные песни, такие как «Страна чудес», «Там, где клен шумит», «Луч солнца золотого» и другие.

Лидер «СерьГи», выступив в военном госпитале, присоединился к социально-культурной акции «Лучшим воинам мира». Она организована главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ в поддержку проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач, российских военнослужащих. В рамках акции известные деятели культуры, науки, спорта, образования навещают бойцов, поддерживают их, проводят концерты.

В мае заслуженный артист России, певец и композитор Григорий Лепс посетил военный клинический госпиталь, в котором проходят лечение и реабилитацию раненые военнослужащие, участники специальной военной операции. Лепс пообщался с военнослужащими, пожелал скорейшего выздоровления и в подарок вручил каждому компакт-диски со своими песнями и автографом.

В апреле народный артист России Олег Газманов выступил в военном госпитале перед военнослужащими, получившими ранения в ходе спецоперации по защите Донбасса. Он заявил, что для него поддержка раненых военных — это не просто обязанность, это честь.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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