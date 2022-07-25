В Анапе с туристки за временное тату потребовали 20 тыс. рублей

В Анапе с туристки потребовали вместо 100 рублей 20 тыс. за временное тату. Полиция Анапы начала проверку.

«Отделом МВД России по городу Анапе проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — сказали «РИА Новости» в отделе МВД города Анапы 25 июля.

Ранее в Telegram появилась видеозапись, на которой девушка рассказывает об инциденте. По словам потерпевшей, вместо ста рублей у нее потребовали 20 тыс., объяснив это тем, что изначально озвученная цена была за 1 кв см татуировки.

Отмечается, что в управлении Федеральной антимонопольной службы Краснодарского края заявили, что жалоб от потерпевшей стороны по поводу случившегося не было.

20 мая сообщалось, что в Сочи и на других морских курортах юга России активизировались мошенники. Преступники берут предоплату за бронирование арендного жилья, а потом пропадают.