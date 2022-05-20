Число мошенников на рынке аренды жилья в Сочи выросло на 30%

В Сочи и на других морских курортах юга России активизировались мошенники. Преступники берут предоплату за бронирование арендного жилья, а потом пропадают, рассказал «Известиям» в пятницу, 20 мая, директор федеральной компании «Этажи» в Сочи Павел Быков.

Также нередко оказывается, что за одну и ту же квартиру заплатили сразу три-пять человек, или реальная жилплощадь кардинально отличается от представленной на рекламных фотографиях, добавил он.

По информации эксперта, число попыток обмана за последние несколько месяцев выросло на 30%. Мошенники использовали описанные схемы и раньше, теперь же из-за ухода Booking и других туристических агрегаторов у них появилось больше возможностей для маневров, подчеркнул Быков.

Аферисты привлекают своих потенциальных жертв и сильно заниженной стоимостью аренды, добавил он. По данным «Этажей», спрос на аренду жилья в Сочи вырос за последний месяц на 10-15%, и граждане пытаются сдать свои квартиры на 40-50% дороже, чем годом ранее.

Аналогично подорожали и частные мини-гостиницы. Есть случаи, когда за квартиры, которые раньше сдавались по 40 тыс. рублей в месяц, теперь собственники пытаются получить по 100-150 тыс. рублей, рассказал эксперт.

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«Сдавать маху: в Сочи стало на 30% больше мошенничеств с арендой жилья»