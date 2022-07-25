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Убийцу бывшего премьера Японии Абэ проверят на психическое здоровье

Kyodo: убийцу Абэ перевели в Центр заключения Осаки для психиатрического освидетельствования
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Фото: REUTERS/Kyodo
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Тэцуя Ямагами, обвиняемый в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, переведен в Центр предварительного заключения Осаки. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает агентство Kyodo.

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Отмечается, что там он пройдет медицинское освидетельствование на предмет психических заболеваний.

Ранее, 22 июля, сообщалось, что Тэцуя Ямагами заключен под стражу по решению окружного суда Нары, рассмотрение дела продлится до конца ноября.

По данным Kyodo, в суде будут выяснять, способен ли Ямагами нести уголовную ответственность. Для этого обвиняемый должен будет пройти психиатрическую экспертизу.

Покушение на Абэ произошло 8 июля, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. 67-летний политик был госпитализирован, однако спустя несколько часов скончался в больнице Медицинского университета Нары.

Во время ареста 41-летний Тэцуя Ямагами не оказывал сопротивления. Свой поступок задержанный объяснил тем, что заподозрил политика якобы в связи с религиозной сектой «Церковь объединения», из-за которой его семья обеднела.

Как сообщила газета Yomiuri, обвиняемый в убийстве экс-премьер-министра написал письмо незадолго до нападения, в котором рассказал о своем намерении. Уточнялось, что письмо было направлено мужчине, который критиковал секту в своем блоге. В своем письме он написал, что не считал Абэ «настоящим врагом».

Похороны Абэ уже состоялись 12 июля, на них присутствовали родные и близкие друзья политика. Государственные похороны экс-премьера пройдут 27 сентября.

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