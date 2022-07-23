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Суд арестовал убийцу бывшего премьера Японии Абэ

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Фото: REUTERS/KYODO
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Окружной суд Нары отправил Тэцуя Ямагами, обвиняемого в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, под стражу, рассмотрение дела продлится до конца ноября. Об этом сообщает 22 июля Kyodo.

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Отмечается, что в суде будут выяснять, способен ли Ямагами нести уголовную ответственность. Для этого обвиняемый должен будет пройти психиатрическую экспертизу.

Кроме того, будет изучено семь пистолетов, которые ранее были обнаружены в доме мужчины, все они самодельные.

Покушение на Абэ произошло 8 июля, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. 67-летний политик был госпитализирован, однако спустя несколько часов скончался в больнице Медицинского университета Нары.

Во время ареста 41-летний Тэцуя Ямагами не оказывал сопротивления. Свой поступок задержанный объяснил тем, что заподозрил политика якобы в связи с религиозной сектой «Церковь объединения», из-за которой его семья обеднела.

Как сообщила газета Yomiuri, обвиняемый в убийстве экс-премьер-министра написал письмо незадолго до нападения, в котором рассказал о своем намерении. Уточнялось, что письмо было направлено мужчине, который критиковал секту в своем блоге. В своем письме он написал, что не считал Абэ «настоящим врагом».

Похороны Абэ уже состоялись 12 июля, на них присутствовали родные и близкие друзья политика. Государственные похороны экс-премьера пройдут 27 сентября.

Как объяснила японист Александра Бурыкина, «государственные похороны» — это устоявшийся термин. То, что основной ритуал погребения с соблюдением всех правил был уже проведен, не мешает повторно устроить официальные государственные поминки, утонила она.

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