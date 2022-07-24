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Минобороны показало кадры пуска снарядов из «Градов» по позициям ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты самоходных реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе специальной военной операции применяются для поражения позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны РФ показало кадры ведения огня российскими военными.

В оборонном ведомстве отметили, что 122-мм реактивные снаряды поражают командные пункты и фортификационные сооружения, районы сосредоточения сил, артиллерийские и минометные батареи противника.

После каждой стрельбы машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются и наносят новый удар, добавили в МО РФ.

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Ранее, 23 июля, в российском оборонном ведомстве сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили до 200 человек личного состава (ВСУ), а также девять артиллерийских орудий и военную технику. Кроме того, в районе населенного пункта Белогоровка Донецкой Народной Республики (ДНС) ударами оперативно-тактической авиации ВКС РФ уничтожено более половины личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады ВСУ.

По данным министерства на 22 июля, всего с начала спецоперации российские военные ликвидировали 260 самолетов, 144 вертолета, 1589 беспилотников, 357 зенитных ракетных комплексов, 4141 танк и другие бронированные машины, 762 боевые машины РСЗО, 3176 орудий полевой артиллерии и минометов.

21 июля глава Северного командования (НОРТКОМ) вооруженных сил США генерал Глен Ванхёрк заявил, что Россия обладает внушительным арсеналом вооружения дальнего действия. Он отметил, что это обстоятельство можно назвать причиной, по которой не стоит недооценить ВС РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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