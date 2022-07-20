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Пора накрывать: Сибирь защитят модернизированные комплексы «Фаворит»

Системы ПВО обезопасят стратегические объекты от беспилотников и гиперзвукового оружия
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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До конца 2022 года восточные регионы России накроют непроницаемым зенитным куполом. Минобороны скорректировало график развертывания новейших систем противовоздушной обороны. К концу года основу системы ПВО Сибири составят модернизированные комплексы С-300ПМ2 «Фаворит». Они защитят территорию от Новосибирска до Иркутска от гиперзвукового и высокоточного оружия. Также стратегические и социальные объекты обезопасят зенитные ракетно-пушечные «Панцири», которые войдут в состав мобильного полка ПВО. Эксперты отмечают, что восстановление системы ПВО страны особенно актуально на фоне сообщений о разработке в США гиперзвуковых боевых систем.

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Сибирская сила

Минобороны России утвердило скорректированный график модернизации системы ПВО в Центральной и Восточной Сибири. Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве, в этом году зенитные подразделения в Иркутской области были переоснащены на модернизированные комплексы С-300ПМ2 «Фаворит». Их личный состав прошел переподготовку в учебном центре. До конца года планируется их заступление на боевое дежурство в Новосибирском районе ответственности, уточнили источники.

Сибирское небо охраняют части 41-й дивизии противовоздушной обороны, которая входит в 14-ю армию ВВС и ПВО. Эта армия прикрывает пространство от Волги до Байкала. Штаб дивизии находится в Новосибирске, там же стоит полк, оснащенный комплексами С-400. Остальные части этого соединения расположены в Ангарске Иркутской области, Абакане и Красноярском крае. Они несут службу на комплексах «Фаворит».

Пора накрывать
Комплекс ПВО С-400 "Триумф"

Комплекс ПВО С-400 «Триумф»

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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С-300ПМ2 — это уникальные зенитные ракетные системы, которые по своим характеристикам не уступают С-400, а по некоторым показателям и превосходят их. Они представляют собой глубокую модернизацию «старой доброй» С-300. Обновленная система оснащена современной радиолокационной станцией обнаружения (РЛС), станцией подсвета и наведения (стрельбовой радар) и мобильным командным пунктом. «Фаворит» может эффективно работать даже в условиях активной постановки противником радиопомех. Система способна сбивать на дистанции до 250 км любые типы воздушных целей: самолеты, баллистические и крылатые ракеты, беспилотники, а также гиперзвуковые летательные аппараты.

— Видимо, на фоне роста напряженности решили лучше прикрыть стратегические объекты в Сибири, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Кашин. — Заменяются системы, у которых истек срок годности. В ближайшее время будет расти внимание к противовоздушной обороне по всем направлением. На Урале и Сибири большое количество объектов, которые надо прикрывать от разнообразных угроз.

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В перспективе системы С-300ПМ2 смогут прикрывать небо над Сибирью и от гиперзвукового оружия — когда такие разработки появятся у западных стран, полагает экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

— Идет усовершенствование системы противовоздушной обороны России, — подтвердил он «Известиям». — Старые системы, отслужившие установленные сроки, заменяются на более современные зенитно-ракетные комплексы. Это плановая работа, которая ведется в интересах обороноспособности. С-300ПМ2 — надежная и эффективная система. Всё, что есть на вооружении вероятного противника, — им всё по зубам. В том числе аэробаллистические цели на конечном участке полета, а также высокоскоростные цели. Хотя гиперзвуковых систем у вероятного противника пока нет, но системы ПВО всегда строятся таким образом, чтобы оставался запас. Средства обороны на 10–15 лет опережают возможности средств воздушно-космического нападения. Такие расчеты изначально закладываются конструкторами.

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Модернизированный комплекс ПВО С-300ПМ2 «Фаворит»

Модернизированный комплекс ПВО С-300ПМ2 «Фаворит»

Фото: Commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

18 июля Пентагон заявил об успешном испытании гиперзвукового оружия производства компании Raytheon Technologies Corp. По данным американского ведомства, оно способно развивать скорость, превышающую звуковую в пять раз. Это второй успешный тестовый пуск изделия. Конкурирующая с Raytheon компания Lockheed Martin также дважды испытывала свой проект, один из пусков был неудачным.

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Панцирное прикрытие

Помимо частей на С-300ПМ2, в Сибири также развертываются новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». По данным источников «Известий», в этом году в Абакане завершится формирование мобильного полка, оснащенного этими комплексами. Благодаря маневренности машин зенитчики за считаные часы смогут развернуть систему ПВО в том районе страны, где возникнет такая необходимость.

Панцирь-СМ» — самый современный комплекс ближнего радиуса действия. Он получил новый радар с активной фазированной решеткой, с помощью которого дальность обнаружения целей возросла до 75 км. Максимальная дистанция поражения составляет 40 к. В боекомплект нового «Панциря» входит 12 ракет. Однако с него можно вести стрельбу и боеголовками, расположенными на транспортно-заряжающей машине (ТЗМ). Каждая такая машина несет 24 ракеты.

— «Панцири» усиливают маловысотное поле, — пояснил генерал-лейтенант Айтеч Бижев. — Вероятный противник, который может прорваться для нанесения ударов по зенитным системам С-300ПМ-2 и С-400, окажется под огнем «Панцирей». Все эти средства ПВО работают комплексно, в единой системе.

С падением Советского Союза единая система ПВО страны была разрушена. Многие районы России оказались совершенно не прикрытыми от ударов с воздуха. В последние несколько лет Минобороны РФ активно работает над тем, чтобы вся территория России находилась под радиолокационным покрытием — чтобы ни один объект не смог проникнуть в воздушное пространство страны незамеченным.

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Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-СМ"

Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМ»

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

«Известия» уже писали, что на Урале и в Сибири развернут новейшие радиолокационные комплексы «Поле-21». Они станут преградой для систем спутниковой навигации, а также будут препятствовать полетам беспилотников, ударам крылатых ракет и другого высокоточного оружия. Кроме того, группировка ПВО Урала и Сибири усилена новейшими РЛС «Подлет-К1», которые спроектированы для надежного обнаружения малоразмерных и низкоскоростных целей на небольших высотах. Система состоит из вышки с радаром, машины управления и мобильного электрогенератора. Установленная на них аппаратура связи позволяет обмениваться информацией с другими комплексами ПВО и автоматически передавать информацию высшим органам управления.

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