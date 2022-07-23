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ВКС РФ уничтожили до 200 человек личного состава бригады ВСУ в Днепропетровской области
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ВКС РФ уничтожили до 200 человек личного состава бригады ВСУ в Днепропетровской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили до 200 человек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Апостолово Днепропетровской области. Об этом в субботу, 23 июля, сообщает Минобороны РФ.

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«В населенном пункте Апостолово Днепропетровской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожено до двухсот человек личного состава, девять артиллерийских орудий и военная техника», — говорится в сообщении.

Также ВКС РФ уничтожили более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс» в районе населенного пункта Верхнекаменское.

Кроме того, в районе населенного пункта Белогоровка Донецкой Народной Республики (ДНС) ударами оперативно-тактической авиации ВКС РФ уничтожено более половины личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады ВСУ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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