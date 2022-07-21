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В Одесской области ликвидировано свыше 600 украинских боевиков

При ударе ВКС РФ в Одесской области ликвидировано украинских 600 боевиков, среди которых 120 наемники
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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ВКС России уничтожили свыше 600 украинских боевиков, среди которых 120 иностранных наемников, в результате удара 16 июля. Об этом 21 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«По уточненным данным, в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков. В том числе до 120 иностранных наемников», — заявил Конашенков.

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Кроме того, в министерстве уточнили данные по высокоточному удару, совершенному 17 июля. В результате атаки по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории овощной базы в Николаеве было уничтожено более 320 националистов.

За последние же сутки было поражено девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артемовска и штаб-квартира Службы безопасности Украины (СБУ) в Краматорске.

Также были уничтожены шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах Константиновки и Федоровки Донецкой Народной Республики (ДНР), Малиевки Днепропетровской области и Николаева.

Ранее, 20 июля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские истребители уничтожили в воздушном бою украинские МиГ-29 и Су-25. Также в этот день Воздушно-космические силы России уничтожили в Одесской области американскую пусковую установку ракетного комплекса Harpoon.

18 июля стало известно, что российские войска высокоточными ракетами поразили пункт временной дислокации «иностранного легиона» в ДНР. В результате удара было уничтожено до 250 иностранных наемников, семь единиц бронетехники и 12 специальных автомобилей.

Днем ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили около 200 украинских боевиков в городе Чугуев Харьковской области. Кроме живой силы было уничтожено также более десяти единиц бронетанковой техники.

Россия объявила 24 февраля о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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