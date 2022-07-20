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Истребители ВКС РФ уничтожили в воздушном бою украинские Су-25 и МиГ-29

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Фото: commons.wikimedia.org
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Российские истребители уничтожили в воздушном бою украинские МиГ-29 и Су-25. Об этом сообщил в среду, 20 июля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что МиГ-29 сбит в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области, а Су-25 — в районе Доброполье Донецкой Народной Республики.

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Всего с начала проведения специальной военной операции в воздухе уничтожено 259 самолетов, 143 вертолета и 1572 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) противника, доложил Конашенков на брифинге.

Ранее в среду Минобороны обнародовало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе спецоперации РФ. Подразделения ВДВ на боевых машинах десанта осуществили штурм опорного пункта ВСУ. Штурмовые действия десантников поддерживали огнем расчеты минометов и экипажи танков.

Накануне сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили пункт временной дислокации националистического формирования «Правый сектор» (организация признана террористической и запрещена в РФ) в Камышевахе Запорожской области. Российскими военные уничтожили около 200 боевиков.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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