ВКС РФ уничтожили пусковую установку Harpoon под Одессой

Воздушно-космические силы России уничтожили в Одесской области американскую пусковую установку ракетного комплекса Harpoon. Об этом сообщил 20 июля на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Усатово Одесской области высокоточным оружием ВКС России уничтожена пусковая установка ракетного комплекса Harpoon производства США», — рассказал Конашенков.

Также российские войска уничтожили восемь складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах Парасковиевка, Константиновка и Артемовск ДНР, Нововоронцовка Херсонской области и Терноватое Запорожской области.

Кроме того, российскими войсками были уничтожены еще два склада горючего 54-й механизированной бригады украинских войск в районе Курахово в ДНР.

По последней информации Минобороны РФ, всего с начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса у Вооруженных сил Украины уничтожено 356 зенитных ракетных комплексов, 760 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3166 орудий полевой артиллерии и минометов и др.

18 июля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что все поставляемое Западом Киеву оружие будут уничтожено или захвачено.

17 июля в Минобороны РФ сообщили об уничтожении склада с противокорабельными ракетами Harpoon на одном из промышленных предприятий Одессы.

В тот же день стало сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили у украинских войск пусковую установку и заряжающую машину американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Himars.

До этого, 2 июня, постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Запад совершает военное преступление, накачивая Украину оружием. Он напомнил, что украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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