Реклама
Прямой эфир
Мир
ВКС РФ уничтожили около 200 боевиков ВСУ под Харьковом
Общество
Власти Крыма заявили о безопасности региона для отдыха
Мир
Опубликованы кадры ответных ударов «Градами» по позициям ВСУ
Мир
В ФРГ сообщили о невозможности пережить зиму без российского газа
Мир
МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии из-за запрета Вучичу посетить Ясеновац
Мир
В Крыму потребовали полной денацификации Украины из-за слов про мост
Общество
Опубликованы кадры с места крушения вертолета на Камчатке
Мир
В Минобороны рассказали о дезертирстве в ВСУ из-за возросших потерь
Мир
Обвиняемый в убийстве Абэ перед нападением намекнул о своих планах в письме
Мир
В Одессе уничтожен склад с противокорабельными ракетами Harpoon
Общество
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Сюжет:

ВКС РФ уничтожили около 200 боевиков ВСУ под Харьковом

0
Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили около 200 украинских боевиков в городе Чугуев Харьковской области, сообщил 17 июля на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так, ВКС РФ нанесли высокоточные удары по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме живой силы было уничтожено также более 10 единиц бронетанковой техники.

ВС РФ уничтожили взвод РСЗО и 9 взводов гаубиц ВСУ. Онлайн спецоперации 17 июля
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

Ранее в воскресенье Конашенков сообщил, что в рядах ВСУ возросли случаи дезертирства из-за значительных потерь военнослужащих.

Накануне в Минобороны сообщили о фактическом уничтожении 115-й механизированной бригады ВСУ, действовавшей на северском направлении. Только за последние несколько дней потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек.

10 июля министр обороны Украины Алексей Резников признал, что в рядах ВСУ — большие потери, вооружение истощено. Он указал на острую необходимость в дополнительных поставках бронетехники и беспилотников.

До этого, 14 июня, Украина заявила о «сотнях тысяч» мобилизованных. 12 июня Резников признал, что из-за высоких потерь Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022