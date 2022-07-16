ВС России почти полностью уничтожили 115-ю механизированную бригаду ВСУ

Действующая на Северском направлении бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти полностью разбита в результате высокоточных ударов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом сообщил 16 июля на брифинге официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении. Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек», — рассказал Конашенков.

По его словам, сейчас они для доукомплектования своей бригады мобилизуют жителей Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов, находящихся под контролем ВСУ.

10 июля министр обороны Украины Алексей Резников признал, что в рядах ВСУ большие потери, вооружение истощено. Он указал на острую необходимость в дополнительных поставках бронетехники и беспилотников.

7 июля в Минобороны РФ заявили, что командование ВСУ приказало сократить сроки лечения своих раненых военнослужащих и направлять их на фронт без прохождения реабилитации. Кроме того, острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынудила Киев бросить на передовой фланг нацбатальоны, которые выполняли задачи в тыловых районах в качестве загранотрядов.

До этого, 14 июня, Украина заявила о «сотнях тысяч» мобилизованных. 12 июня Резников признал, что из-за высоких потерь Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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