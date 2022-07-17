В Минобороны рассказали о дезертирстве в ВСУ из-за возросших потерь
В рядах вооруженных сил Украины (ВСУ) возросли случаи дезертирства из-за значительных потерь военнослужащих. Об этом сообщил 17 июля на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Так, стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны, находившаяся в оперативном подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады, в районе населенного пункта Верхнекаменское ДНР в полном составе покинула свои позиции, убыв в неизвестном направлении», — рассказал Конашенков.
Генерал-лейтенант также сообщил, что за последние сутки российские войска уничтожили до 200 украинских боевиков и более десяти единиц бронетанковой техники в городе Чугуев Харьковской области.
«В результате высокоточных ударов ВКС РФ по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады уничтожено до 200 человек личного состава 2-го и 3-го батальонов соединения», — рассказал Конашенков.
О том, что в рядах ВСУ началась новая волна дезертирства, «Известия» узнали также ранее в воскресенье. Позиции покидают целыми подразделениями. Известно, что бойцы 241-й бригады теробороны потребовали вернуть их из Бахмута на запад Украины. Это же повторилось и с 5-м отдельным стрелковым батальоном, который держал позиции в Авдеевке только с автоматами.
До этого, 15 июля, сотрудники Росгвардии обнаружили в ЛНР документы, в которых подтверждается факт массового дезертирства из парашютно-десантных подразделений ВСУ.
24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
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