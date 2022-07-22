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ВС РФ уничтожили пункт дислокации националистов «Черной сотни» в Краматорске

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Российские войска уничтожили пункт временной дислокации нацформирования «Черная сотня» в школе Краматорска. Ликвидировано до 300 националистов и более 40 единиц специальной техники, сообщил 22 июля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Черная сотня», развернутый в здании школы № 23 города Краматорск Донецкой Народной Республики», — сказал он.

ВС РФ применили на Украине новейший ударный дрон. Онлайн спецоперации 22 июля
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Корме того, уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской 59-й мотопехотной бригады в восточной части Николаева. По данным Конашенкова, потери украинцев составили до 30 человек, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, более 2 тыс. снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», около 1 тыс. снарядов для самоходных гаубиц «Акация».

По данным министерства на 22 июля, всего с начала спецоперации российские военные ликвидировали 260 самолетов, 144 вертолета, 1589 беспилотников, 357 зенитных ракетных комплексов, 4141 танк и другие бронированные машины, 762 боевые машины РСЗО, 3176 орудий полевой артиллерии и минометов.

Накануне стало известно, что Воздушно-космические силы России уничтожили более 600 украинских боевиков, в результате удара в Одесской области. Среди них было 120 иностранных наемников.

В Минобороны РФ 20 июля рассказали, что российские уничтожили более 200 украинских боевиков под Одессой. Тогда же было ликвидировано свыше 10 единиц военной техники иностранного производства.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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