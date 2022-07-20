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ВС РФ уничтожили под Одессой свыше 200 украинских боевиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Вооруженные силы РФ уничтожили более 200 украинских боевиков под Одессой. Об этом сообщил 20 июля на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населенном пункте Дачное Одесской области, где осуществлялась подготовка резервистов для ВСУ. Уничтожено более 200 человек личного состава, а также свыше 10 единиц военной техники иностранного производства», — сообщил генерал-лейтенант.

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Конашенков также рассказал, что в ходе спецоперации Воздушно-космические силы РФ уничтожили еще около 40 украинских боевиков в Соледаре Донецкой Народной Республике, нанеся высокоточным оружием удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-й механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате удара также было уничтожено 19 единиц бронетанковой техники.

17 июля в Минобороны РФ рассказали, что в рядах ВСУ возросли случаи дезертирства из-за значительных потерь военнослужащих. По данным ведомства, стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, находившаяся в оперативном подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады, в районе населенного пункта Верхнекаменское ДНР в полном составе покинула свои позиции.

Россия объявила 24 февраля о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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