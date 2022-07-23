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МИД Канады выразил надежу на скорую реализацию зерновой сделки

МИД Канады рассчитывает на скорейшее выполнение достигнутого в Стамбуле соглашения
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Канада надеется, что все стороны, подписавшие соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Черному морю сельхозпродукции с Украины, как можно скорее начнут выполнять его положения. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, опубликованном в пятницу, 22 июля, на сайте ведомства.

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Глава канадского внешнеполитического ведомства поблагодарила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса и главу Конференции ООН по торговле и развитию экспорта Ребеку Гринспен. По ее словам, без них это соглашение не было бы достигнуто.

При этом она подчеркнула, что еще есть нерешенные вопросы, однако соглашение может стать важным шагом на пути к преодолению мирового продовольственного кризиса.

«Эта сделка является шагом в правильном направлении, но крайне важно ее соблюдение», — сказала Жоли.

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рад приветствовать заключение сделки по экспорту украинского зерна и надеется на то, что все стороны будут ответственно подходить к выполнению условий соглашения.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что Киев ответит отказом на решения по разблокировке портов в случае малейшей угрозы «атаки» по ним.

Так, 13 июля в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна. В Минобороны РФ сообщили, что на переговорах были представлены предложения Москвы по вывозу зерна из черноморских портов. Украинская сторона, в свою очередь, заявила, что власти страны находятся в двух шагах от заключения соглашения с Москвой по зерну.

До этого, 11 июля, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе переговоров обсуждалось выполнение программы ООН по созданию безопасных коридоров для вывоза зерна.

При этом в конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он заявлял, что существуют другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу и Белоруссию.

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