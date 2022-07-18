Киев назвал условие для разблокировки украинских портов

Киев ответит отказом на решения по разблокировке портов в случае малейшей угрозы «атаки» по ним. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы не согласимся ни на одно решение, которое будет оставлять любую щелочку для возможности фронтальной атаки на украинские порты с моря», — сказал Кулеба в интервью «Forbes Украина».

Ранее сообщалось, что соглашение между Россией, Украиной и Турцией о коридоре для экспорта украинского зерна могут подписать уже на этой неделе.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

Так, 13 июля в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна. В Минобороны РФ сообщили, что на переговорах были представлены предложения Москвы по вывозу зерна из черноморских портов. Украинская сторона, в свою очередь, заявила, что власти страны находятся в двух шагах от заключения соглашения с Москвой по зерну.

До этого, 11 июля, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе переговоров обсуждалось выполнение программы ООН по созданию безопасных коридоров для вывоза зерна.

При этом в конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он заявлял, что существуют другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу и Белоруссию.