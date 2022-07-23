США выразили надежду на скорую реализацию зерновой сделки

США рады приветствовать заключение сделки по экспорту украинского зерна и надеются на то, что все стороны будут ответственно подходить к выполнению условий соглашения. Об этом в пятницу, 22 июля, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Голодающие по всему миру не могут ждать. Мы рассчитываем, что имплементация сегодняшней сделки начнется быстро и продолжится без сбоев и вмешательства», — пояснил он.

Также Блинкен отметил, что США высоко ценят дипломатические усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее в этот день глава минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ближайшее время проведет встречу с российским коллегой Сергеем Шойгу для обсуждения продовольственной темы. Акар также подчеркнул, что в рамках «продуктовой сделки» за безопасным входом и выходом судов с зерном из украинских портов будет следить турецкая сторона.

22 июля Шойгу прибыл в Стамбул для встречи с турецким коллегой и подписания документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт.

В этот же день в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписантами которой выступили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

13 июля в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна. Российская сторона представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал эти переговоры позитивными.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.