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Иммунолог назвал штамм COVID-19 «Кентавр» признаком окончания пандемии
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Иммунолог назвал штамм COVID-19 «Кентавр» признаком окончания пандемии

Иммунолог Жемчугов связал появление подвида «Омикрон»-штамма «Кентавр» с окончанием пандемии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Появление подвида «Омикрон»-штамма коронавируса «Кентавр» в России является признаком окончания эпидемии. Такое мнение в субботу, 23 июля, выразил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

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«Текущий всплеск «Омикрона» — это «хвост» пандемии, окончание эпидемии коронавируса. Никаких ограничений и масочно-перчаточных мер возобновлять не нужно», — сказал он в беседе с ТАСС.

При этом специалист посоветовал носить маски в общественных местах людям, которые страдают тяжелыми заболеваниями. Также не стоит забывать о масках людям, принимающим иммуносупрессивную терапию и лицам старше 80–90 лет.

По словам Жемчугова, «Кентавр» ничем принципиально не отличается от вариантов штамма коронавируса «Омикрон» BA.4 и BA.5.

Ранее, 21 июля, замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий порекомендовал россиянам пройти ревакцинацию от COVID-19. Он подчеркнул, что сейчас в России наблюдается рост случаев заболеваемости COVID-19. По словам Плутницкого, течение болезни проходит более легко у вакцинированных ранее граждан.

В этот же день профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что распространение подвида «Омикрон»-штамма коронавируса «Кентавр» в России будет зависеть от темпов вакцинации. Инфекционист посоветовал россиянам лично заниматься профилактикой инфекционных заболеваний и стараться избегать лишних контактов.

До этого, 19 июля, Роспотребнадзор сообщил, что в Москве выявлено пять случаев подвида «Кентавр» штамма «Омикрон». У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет.

За день до этого стало известно, что в России за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 30,2%, число госпитализаций увеличилось на 3,2%. За сутки в стране были госпитализированы 575 заболевших. Днем ранее выявили 705 случаев.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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