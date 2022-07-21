Минск поднимет тему об инциденте с Ryanair на Ассамблее ICAO в сентябре

Белоруссия рассчитывает поднять тему об инциденте с самолетом Ryanair, который был вынужден совершить посадку в Минске в мае 2021 года, и ходе его расследования на Ассамблее Международной организации гражданской авиации (ICAO) в сентябре. Об этом в четверг, 21 июля, заявил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики Артем Сикорский.

«Сейчас готовимся к Ассамблее ICAO в сентябре, на ней будут присутствовать все 178 стран — участниц ICAO. Для нас это возможность донести правду о том, что произошло. Получив отчет, ICAO пообещала, что разошлет его всем странам. И мы разошлем (свою позицию. — Ред.)», — сказал он телеканалу «Беларусь 1».

Кроме того, планируется, что 24 августа в ICAO будет рассмотрена жалоба Белоруссии на санкции в отношении ее гражданской авиации.

19 июля совет ICAO установил, что данные о бомбе на борту севшего в Минске рейса Ryanair были заведомо ложными и создавали угрозу безопасности. Также расследование показало, что данные о бомбе на борту лайнера экипажу передали по указанию властей Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал отчет ICAO по поводу инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair сфальсифицированным. Он также указал на введение западными странами рестрикций в отношении Белоруссии по закрытию воздушного пространства еще задолго до публикации каких-либо официальных материалов по этому делу.

Арестованный белорусскими службами находившийся на борту Ryanair Роман Протасевич, как добавил президент, «спокойно живет в своей стране и не хочет на Запад».

Между тем представитель МИД РФ Мария Захарова 4 февраля заявила, что западные страны заставляют ICAO выдать удобные для них результаты расследования инцидента с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. Она подчеркнула, что организация не должна становиться инструментом политического давления.

19 января анализ, проведенный Международной организацией гражданской авиации, показал, что информация о минировании самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в прошлом году в Минске, была ложной. Отмечается, однако, что передача фейковой информации не приписывается никакому государству. Об отчете по факту посадки стало известно в ночь с 17 на 18 января.

23 мая 2021 года лайнер авиакомпании экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившемся. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу — россиянку Софию Сапегу — задержали.

На фоне критики Минска Западом Евросоюз принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Кроме того, многие авиакомпании стали избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии.