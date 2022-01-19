Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 января
Мир
Эксперт оценила перспективы спада заболеваемости COVID-19 в мире
Экономика
Прокуратура возбудила пять дел после пробки из самолетов в Нижнем Новгороде
Спорт
Канадский журналист назвал Овечкина чудом природы
Общество
Свыше 2 тыс. фур стоят в очереди на въезд в Китай
Экономика
Около половины заемщиков берут кредиты для обслуживания имеющихся долгов
Мир
На Украине обнародовали подробности кибератаки на сайты госорганов
Мир
Старейший мужчина скончался в возрасте 112 лет
Общество
Волочкова рассказала о скандале в самолете
Мир
Госдеп заявил о возможном нападении России на Украину из Белоруссии

Посадку самолета Ryanair в Минске объяснили ложными данными

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Анализ, проведенный Международной организацией гражданской авиации (ICAO), показал, что информация о минировании самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в прошлом году в Минске, была ложной.

Воздушный отток: чем обернулась и к чему еще приведет посадка лайнера Ryanair
Лидеры ЕС закрыли для белорусских компаний свое воздушное пространство и пообещали ввести санкции против физических и юридических лиц

«Поскольку ни бомба, ни свидетельство ее существования не были обнаружены при подготовке к посадке в Афинах и после различных проверок в Белоруссии и Литве, считается, что сообщение о бомбе было намеренно ложным», — говорится в отчете организации, опубликованном 19 января.

В ICAO подчеркнули, что эти противозаконные действия противоречат положениям конвенции Монтрё.

Отмечается, однако, что передача ложной информации не приписывается никакому государству.

Организация в своих заявлениях не может опираться на звонки и электронные письма, указано в документе, потому что таковые не были предоставлены.

Об отчете по факту посадки в минском аэропорту рейса Ryanair FR4978 с Романом Протасевичем и его девушкой Софией Сапегой на борту стало известно в ночь с 17 на 18 января. Доклад был составлен специальной группой по расследованию фактов, в состав которой вошли эксперты ICAO в области авиационной безопасности.

31 января совет организации проведет заседание по дальнейшим действиям на основании результатов анализа информации об экстренной посадке самолета.

23 мая 2021 года лайнер авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившемся. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу — россиянку Софию Сапегу — задержали.

24 мая на фоне критики Минска Западом Евросоюз принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Кроме того, многие авиакомпании стали избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

25 мая департамент по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии опубликовал полную стенограмму записи переговоров диспетчера с пилотом самолета Ryanair. Уточнялось, что экипаж самолета несколько раз пытался узнать об источнике информации о минировании самолета.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022