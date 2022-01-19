Посадку самолета Ryanair в Минске объяснили ложными данными

Анализ, проведенный Международной организацией гражданской авиации (ICAO), показал, что информация о минировании самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в прошлом году в Минске, была ложной.

«Поскольку ни бомба, ни свидетельство ее существования не были обнаружены при подготовке к посадке в Афинах и после различных проверок в Белоруссии и Литве, считается, что сообщение о бомбе было намеренно ложным», — говорится в отчете организации, опубликованном 19 января.

В ICAO подчеркнули, что эти противозаконные действия противоречат положениям конвенции Монтрё.

Отмечается, однако, что передача ложной информации не приписывается никакому государству.

Организация в своих заявлениях не может опираться на звонки и электронные письма, указано в документе, потому что таковые не были предоставлены.

Об отчете по факту посадки в минском аэропорту рейса Ryanair FR4978 с Романом Протасевичем и его девушкой Софией Сапегой на борту стало известно в ночь с 17 на 18 января. Доклад был составлен специальной группой по расследованию фактов, в состав которой вошли эксперты ICAO в области авиационной безопасности.

31 января совет организации проведет заседание по дальнейшим действиям на основании результатов анализа информации об экстренной посадке самолета.

23 мая 2021 года лайнер авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившемся. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу — россиянку Софию Сапегу — задержали.

24 мая на фоне критики Минска Западом Евросоюз принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Кроме того, многие авиакомпании стали избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

25 мая департамент по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии опубликовал полную стенограмму записи переговоров диспетчера с пилотом самолета Ryanair. Уточнялось, что экипаж самолета несколько раз пытался узнать об источнике информации о минировании самолета.