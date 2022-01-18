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ICAO опубликовала отчет о фактах посадки самолета Ryanair в Минске

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Международная организация гражданской авиации (ICAO) 17 января опубликовала отчет о расследовании инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. Обсуждение дальнейших действий запланировано на 31 января.

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Согласно отчету, организация установила факты посадки в минском аэропорту рейса Ryanair FR4978 с Романом Протасевичем и его девушкой Софией Сапегой на борту.

Сообщается, что отчет основан исключительно на данных и информации, которые страны предоставили в распоряжение ICAO, и включает в себя эксплуатационные подробности, технический анализ различных мер и принятых решений.

Доклад был составлен специальной группой по расследованию фактов, в состав которой вошли эксперты ICAO в области авиационной безопасности.

31 января представители Совета ICAO проведут дискуссию на основе выводов доклада. В этот же день Совет рассмотрит запрос Беларуси относительно ограничений и санкций, которые были наложены на нее после этого инцидента.

До этого, 11 января, заместитель начальника управления Следственного комитета Белоруссии по Минску Андрей Мотолько заявил, что запись переговоров белорусского диспетчера и пилота самолета Ryanair, распространенная Польшей, имеет признаки монтажа.

До этого польская сторона утверждала, что третий голос на записи, кроме пилота и диспетчера, принадлежит сотруднику КГБ Белоруссии.

23 мая 2021 года лайнер авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившемся. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу — россиянку Софию Сапегу — задержали.

24 мая на фоне критики Минска Западом Евросоюз принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Кроме того, многие авиакомпании стали избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

25 мая департамент по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии опубликовал полную стенограмму записи переговоров диспетчера с пилотом самолета Ryanair. Уточнялось, что экипаж самолета несколько раз пытался узнать об источнике информации о минировании самолета.

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