Белоруссия назвала монтажом польскую запись переговоров с пилотом Ryanair

Запись переговоров белорусского диспетчера и пилота самолета Ryanair, распространенная Польшей, имеет признаки монтажа. С таким заявлением выступил заместитель начальника управления Следственного комитета Белоруссии по Минску Андрей Мотолько во вторник, 11 января.

«Органом предварительного следствия была назначена фоноскопическая экспертиза. Согласно заключению эксперта Государственного комитета судебных экспертиз, в указанной записи имеются участки с признаками монтажа, характерными для объединения нескольких ранее записанных фонограмм, что указывает на признаки модификации и цифровой обработки звукозаписи», — рассказал он в интервью телеканалу ОНТ.

Так, польская сторона утверждала, что третий голос на записи, кроме пилота и диспетчера, принадлежит сотруднику КГБ Белоруссии. В то время как им на самом деле был руководитель полетов минского районного диспетчерского центра Евгений Цыганов: из-за возникшей внештатной ситуации он подключился к работе диспетчера.

Сам Цыганов добавил, что во время переговоров с пилотом всего в помещении было пять человек.

23 мая 2021 года лайнер авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившемся. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу россиянку Софию Сапегу задержали.

24 мая на фоне критики Минска Западом Евросоюз принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Кроме того, многие авиакомпании стали избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

25 мая департамент по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии опубликовал полную стенограмму записи переговоров диспетчера с пилотом самолета Ryanair. Уточнялось, что экипаж самолета несколько раз пытался узнать об источнике информации о минировании самолета.