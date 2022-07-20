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ICAO признала ложными данные о бомбе на севшем в Минске борту Ryanair

ICAO: данные о бомбе на борту Ryanair были ложными и переданы по указанию властей Белоруссии
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Фото: Global Look Press/dpa/Federico Gambarini
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Совет Международная организация гражданской авиации (ICAO) установил, что данные о бомбе на борту севшего в Минске рейса Ryanair были заведомо ложными и создавали угрозу безопасности. Об этом говорится в обнародованном во вторник, 19 июля, докладе.

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Кроме того, было установлено, что данные о бомбе на борту лайнера экипажу передали по указанию властей Белоруссии.

«Совет ICAO признал, что сообщение о заложенной на рейсе FR4978 авиакомпании Ryanair бомбе было заведомо ложным и угрожало его безопасности, а также что информация об этой угрозе была доведена до сведения летного экипажа по указанию высших должностных лиц правительства Белоруссии», — следует из документа.

В докладе утверждается, что «ни бомба, ни доказательства ее существования не были обнаружены как во время проверки перед вылетом самолета из Афина, так и впоследствии после многочисленных осмотров воздушного судна в Белоруссии и Литве».

Как следует из материала на сайте, последние обновления в отчете были дополнены новой информацией и материалами, полученными после первоначального рассмотрения отчета Советом в январе 2022 года, а также интервью и аудиозаписей минского авиадиспетчера, назначенного на рейс.

Ранее, 4 февраля, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны заставляют ICAO выдать удобные для них результаты расследования инцидента с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. Она подчеркнула, что ICAO не должна становиться инструментом политического давления.

21 января минюст США выдвинул обвинения в сговоре против должностных лиц Белоруссии, причастных к инциденту с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Согласно опубликованному заявлению, по факту вынужденной посадки обвиняются глава госпредприятия «Белаэронавигация» Леонид Чуро, его заместитель Олег Казючица и два сотрудника госбезопасности Белоруссии, фамилии которых в документе не приводятся.

Зампред постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что власти страны должны обжаловать данное решение в международных структурах.

19 января анализ, проведенный Международной организацией гражданской авиации, показал, что информация о минировании самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в прошлом году в Минске, была ложной. Отмечается, однако, что передача фейковой информации не приписывается никакому государству. Об отчете по факту посадки стало известно в ночь с 17 на 18 января.

23 мая 2021 года лайнер авиакомпании экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившемся. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу — россиянку Софию Сапегу — задержали.

На фоне критики Минска Западом Евросоюз принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Кроме того, многие авиакомпании стали избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

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