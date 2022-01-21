В Белоруссии ответили на обвинения США из-за посадки самолета Ryanair

Выдвинутое минюстом США обвинение против белорусских должностных лиц из-за вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске несправедливо и возмутительно. Об этом в пятницу, 21 января, заявил «Известиям» зампред постоянной комиссии по международным делам gалаты представителей Национального cобрания Белоруссии Олег Гайдукевич.

«Стоит реагировать контрмерами. Потому что после опубликования отчета международной структуры о посадке самолета стало очевидно, что белорусской вины нет никакой и санкции введены незаконно. В отчете международной структуры, которая находится под огромным давлением, написано, что вина Минска не установлена», — подчеркнул он.

По мнению белорусского политика, власти страны должны это решение не только обжаловать в соответствующих международных структурах, даже если это и не будет иметь никакого эффекта, но и ввести контрсанкции. Гайдукевич выразил уверенность в том, что МИД и парламент Белоруссии отреагируют соответствующим образом.

«Это решение несправедливое и возмутительное, мы действовали в полном соответствии с международным протоколом», — заключил он.

Накануне минюст США выдвинул обвинения в сговоре против должностных лиц Белоруссии, причастных к инциденту с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Согласно опубликованному заявлению, по факту вынужденной посадки обвиняются глава госпредприятия «Белаэронавигация» Леонид Чуро, его заместитель Олег Казючица и два сотрудника госбезопасности Белоруссии, фамилии которых в документе не приводятся.

Им инкриминируется сговор с целью осуществления акта «воздушного терроризма». По мнению американских властей, они «сговорились использовать ложную угрозу о наличии на борту бомбы для незаконного изменения маршрута пассажирского рейса с американскими гражданами с целью ареста белорусского диссидента».

19 января анализ, проведенный Международной организацией гражданской авиации (ICAO), показал, что информация о минировании самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в прошлом году в Минске, была ложной. Отмечается, однако, что передача фейковой информации не приписывается никакому государству. Об отчете по факту посадки стало известно в ночь с 17 на 18 января.

23 мая 2021 года лайнер авиакомпании экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившемся. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу — россиянку Софию Сапегу — задержали.

На фоне критики Минска Западом Евросоюз принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Кроме того, многие авиакомпании стали избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

25 мая департамент по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии опубликовал полную стенограмму записи переговоров диспетчера с пилотом самолета Ryanair. Уточнялось, что экипаж самолета несколько раз пытался узнать об источнике информации о минировании самолета.