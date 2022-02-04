МИД России уличил ИКАО в выдаче удобных Западу итогов расследования по Ryanair

Западные страны заставляют Международную организацию гражданской авиации (ICAO) выдать удобные для них результаты расследования инцидента с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Выглядит так, как будто специалистам ICAO дается указание сделать работу над ошибками, подумать, что там написали, иначе, видимо, будете писать бесконечно свои доклады, пока не выдадите правильный результат», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что ICAO не должна становиться инструментом политического давления.

21 января минюст США выдвинул обвинения в сговоре против должностных лиц Белоруссии, причастных к инциденту с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Согласно опубликованному заявлению, по факту вынужденной посадки обвиняются глава госпредприятия «Белаэронавигация» Леонид Чуро, его заместитель Олег Казючица и два сотрудника госбезопасности Белоруссии, фамилии которых в документе не приводятся.

Зампред постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич назвал обвинение против белорусских должностных лиц несправедливым и возмутительным. По его словам, власти страны должны обжаловать данное решение в международных структурах.

19 января анализ, проведенный Международной организацией гражданской авиации, показал, что информация о минировании самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в прошлом году в Минске, была ложной. Отмечается, однако, что передача фейковой информации не приписывается никакому государству. Об отчете по факту посадки стало известно в ночь с 17 на 18 января.

23 мая 2021 года лайнер авиакомпании экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившемся. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу — россиянку Софию Сапегу — задержали.

На фоне критики Минска Западом Евросоюз принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Кроме того, многие авиакомпании стали избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии.