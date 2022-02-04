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МИД России уличил ИКАО в выдаче удобных Западу итогов расследования по Ryanair

Захарова: страны Запада заставляют ИКАО выдать удобные для них результаты расследования по Ryanair
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Западные страны заставляют Международную организацию гражданской авиации (ICAO) выдать удобные для них результаты расследования инцидента с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Выглядит так, как будто специалистам ICAO дается указание сделать работу над ошибками, подумать, что там написали, иначе, видимо, будете писать бесконечно свои доклады, пока не выдадите правильный результат», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что ICAO не должна становиться инструментом политического давления.

21 января минюст США выдвинул обвинения в сговоре против должностных лиц Белоруссии, причастных к инциденту с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Согласно опубликованному заявлению, по факту вынужденной посадки обвиняются глава госпредприятия «Белаэронавигация» Леонид Чуро, его заместитель Олег Казючица и два сотрудника госбезопасности Белоруссии, фамилии которых в документе не приводятся.

Зампред постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич назвал обвинение против белорусских должностных лиц несправедливым и возмутительным. По его словам, власти страны должны обжаловать данное решение в международных структурах.

19 января анализ, проведенный Международной организацией гражданской авиации, показал, что информация о минировании самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в прошлом году в Минске, была ложной. Отмечается, однако, что передача фейковой информации не приписывается никакому государству. Об отчете по факту посадки стало известно в ночь с 17 на 18 января.

23 мая 2021 года лайнер авиакомпании экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившемся. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу — россиянку Софию Сапегу — задержали.

На фоне критики Минска Западом Евросоюз принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Кроме того, многие авиакомпании стали избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

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