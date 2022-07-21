Лукашенко назвал отчет ICAO по рейсу Ryanair фальсификацией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего интервью агентству France-Press назвал отчет Международной организации гражданской авиации (ICAO) по поводу инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair сфальсифицированным. Выдержки из диалога 21 июля привело БелТА.

«И почему это заключение ICAO именно сегодня или вчера появилось? Какое право ICAO имеет накладывать санкции? Или Франция? Какое вы имеете право? Это право Организации Объединенных Наций. Так даже рекомендации такой не было», — заявил белорусский лидер.

Он указал на введение западными странами рестрикций в отношении Белоруссии по закрытию воздушного пространства еще задолго до публикации каких-либо официальных материалов по этому делу. При этом инцидент со сбитым в небе над Украиной малайзийским Boeing, по словам Лукашенко, расследуется до сих пор.

Арестованный белорусскими службами находившийся на борту Ryanair Роман Протасевич, как добавил президент, «спокойно живет в своей стране и не хочет на Запад».

В обнародованном 19 июля докладе ICAO было указано, что данные о бомбе на борту севшего в Минске рейса Ryanair были заведомо ложными и создавали угрозу безопасности. Кроме того, было установлено, что данные о бомбе на борту лайнера экипажу передали по указанию властей Белоруссии.

В докладе утверждается, что «ни бомба, ни доказательства ее существования не были обнаружены как во время проверки перед вылетом самолета из Афин, так и впоследствии после многочисленных осмотров воздушного судна в Белоруссии и Литве».

23 мая 2021 года лайнер авиакомпании экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившемся. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу — россиянку Софию Сапегу — задержали. Позднее ее приговорили к шести годам лишения свободы.

На фоне критики Минска Западом Евросоюз принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Кроме того, многие авиакомпании стали избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии.