Президент Италии подписал указ о досрочных выборах в парламент

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ о проведении досрочных выборов в парламент, которые пройдут 25 сентября. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил президентский Квиринальский дворец.

Первое заседание палат пройдет 13 октября.

Планируется, что в стране станет на треть меньше парламентариев. Еще в 2020 году итальянцы выступили за сокращение их численности с почти тысячи до 600.

Ранее в этот день премьер-министр Италии Марио Драги подтвердил, что новые парламентские выборы в стране состоятся 25 сентября.

До этого в четверг Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента, для того чтобы провести новые выборы премьер-министра в 70-дневный срок.

В этот же день во время заседания нижней палаты парламента премьер-министр Италии Драги снова объявил о желании уйти в отставку. По словам сенатора от партии «Братья Италии» Лусио Малана, правоцентристская коалиция выдвинет своим кандидатом в премьер-министры лидера партии Джорджу Мелони в случае победы на внеочередных парламентских выборах в стране.

При этом министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в качестве причины развала правительства назвал политические силы, которые «подмигивают президенту РФ Владимиру Путину».

Драги в первый раз заявил о намерении подать в отставку 14 июля. Отмечалось, что причина заключается в отсутствии поддержки от одной из ведущих партий страны — «Движения 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

Однако Маттарелла не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент «для выступления, с тем чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате республики».