Вымученное свершение: «Братья Италии» увидели шанс в отставке Драги

Италию, скорее всего, ждут внеочередные выборы, которые пройдут в сентябре-октябре 2022 года . И главным победителем политического кризиса может стать правая партия — «Братья Италии» во главе с Джорджией Мелони . Как заявили «Известиям» в этой партии, именно их лидер способна занять кресло премьера, так как в будущей коалиции правых сил — «Братья Италии», «Лига» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони — первая лидирует в рейтингах. Ранее премьер-министр страны Марио Драги подал в отставку, а президент Сержио Маттарелла, еще неделю назад не дававший главе правительства уйти, ее таки принял . В экспертном сообществе не видят предпосылок для изменения внешнеполитического курса страны в случае правого председателя кабмина, но все же с новой коалицией во главе Италия может активнее искать пути достижения мира между Западом и Россией .

Два раза попроси — один отрежь

Последние пару недель в Италии выдались жаркими. Не только в прямом смысле слова (температура воздуха редко падала ниже 35 °C), но и в политическом плане. Еще 14 июля стало очевидно — правительственная лодка тонет. В этот день премьер Марио Драги впервые подал прошение об отставке из-за отказа партии «Движение пяти звезд», входящей в правящую коалицию, поддержать необходимый для страны курс реформ.

Но уйти с первой попытки Марио Драги не удалось . Президент Серджио Маттарелла — сам в феврале согласившийся тянуть лямку второго президентского срока, дабы не подвести страну, вопреки явному желанию выйти на пенсию, — отказался отпускать премьера. И попросил его договориться с парламентариями.

Вымученное свершение Премьер-министр Италии Марио Драги встречается с президентом Италии Серджио Маттареллой в президентском дворце Квиринале в Риме Фото: REUTERS/Italian Presdiential/PalacePaolo Giandotti

Расставаться с популярным и опытным главой правительства, в прошлом возглавлявшим Европейским центробанк, да еще в разгар экономического кризиса не захотели и итальянцы . С прошлой недели мэры более тысячи городов, главы бизнес-ассоциаций, ряд европейских политиков и рядовые итальянцы публично призвали Драги не уходить и не обрекать страну на досрочные выборы.

Главным камнем преткновения внутри широкой коалиции стали реформы, включающие пересмотр налоговой, судебной и закупочной систе м, призванных сделать Италию более привлекательным местом для ведения бизнеса и улучшить ее долгосрочный рост. Под проведение этих мер, которые страна должна завершить к январю, Евросоюз выделил Риму порядка €200 млрд. Но реформаторский настрой Драги наткнулся на сопротивление «Движения пяти звезд» . Незадолго до первой попытки премьера уйти в отставку «пятизвездочники», возглавляемые ныне Джузеппе Конте, направили премьеру письмо с планом альтернативных предложений (а по-хорошему — требований) из девяти пунктов. Драги в ответ отрезал, что не приемлет ультиматума.

Но 20 июля он выдвинул его сам. Обращаясь к сенату, премьер заявил, что готов остаться на посту, «потому что итальянцы попросили его остаться» — но лишь при условии, что своенравные партнеры по правящей коалиции поддержат его программу реформ . При этом он подчеркнул: работать будет с опорой на все партии, которые вошли в правительство национального единства полтора года назад при его назначении на должность главы правительства.

И тут уже палки в колеса решили вставить другие члены правящей коалиции — правоцентристские «Лига» и «Вперед, Италия!». 20 июля представители этих партий заявили, что поддержат лишь новый кабмин большинства без участия «Движения пяти звезд».

Вымученное свершение Лидер партии «Братья Италии» Джорджия Мелони Фото: Global Look Press/IMAGO

В итоге на заседании в сенате 20 июля по вопросу доверия премьеру «Движение пяти звезд», «Вперед, Италия!» и «Лига» просто отказались голосовать. Поскольку сенаторы от этих партий не стали покидать зал заседаний, что формально обеспечило кворум, голосование признали состоявшимся (за доверие Драги проголосовали 95 сенаторов из 315, против — 38). Но это не сбило всеобщего ощущения хорошей мины при плохой игре. И не смогло предотвратить конца нынешнего правительства.

21 июля, убедившись, что никакого единства и пиетета от членов правящей коалиции ему не дождаться, Драги сообщил парламенту, что все-таки подает в отставку , не тратя время на вотум доверия еще и в нижней палате парламента. И на этот раз президент Маттарелла ее принял .

Правый конь на переправе

Уход Драги не оставляет Италии иного выбора, как проведение внеочередного голосования, которое, вероятнее всего, пройдет в конце сентября — в начале октября . Что примечательно, «Движение пяти звезд», по сути, спровоцировавшее развал правительства, от этого только потеряет: обладавшие в нынешнем парламенте большинством мандатов, к настоящему моменту «пятизвездочники», пережившие к тому же недавно внутрипартийный раскол, растеряли весомую часть электоральной поддержки.

Главным же триумфатором на грядущих выборах обещает стать правая партия, бывшая в оппозиции к нынешнему правительству, — «Братья Италии» во главе с Джорджией Мелони , открыто призывавшей к досрочным выборам задолго до пика нынешнего политического кризиса. Большинство недавних опросов показывает, что в случае проведения досрочных выборов коалиция, возглавляемая этой политической силой и включающая «Лигу» и «Вперед, Италия!», получит большинство голосов.

Вымученное свершение Фото: REUTERS/Remo Casilli

— Нашей коалиции вполне могут достаться 45% голосов, возможно, ее поддержат и некоторые мелкие партии . И поскольку в правоцентристской коалиции есть правило, что партия, набравшая большинство голосов, выдвигает премьера, а мы сейчас лидируем в рейтингах (порядка 22%. — «Известия»), самым вероятным кандидатом в премьеры будет Джорджия Мелони, — сказал «Известиям» сенатор от «Братьев Италии» Лусио Малан.

Впрочем, по мнению программного директора клуба «Валдай» Тимофея Бордачева, политика на смену Марио Драги, который бы устраивал весь разномастный политический истеблишмент Италии и был бы при этом хорошим кризис-менеджером, пока не наблюдается .

— Сам Драги стал премьер-министром как технократ и компромиссная фигура на фоне того положения, в котором Италия оказалась из-за экономического кризиса в ЕС. Кроме того, кандидатура нового главы правительства должна будет устраивать США — сейчас Запад, по сути, в состоянии войны с Россией, и лидер одной из ведущих европейских стран не может не получить одобрение в Вашингтоне. Найти кого-то будет сложно, — заметил эксперт «Известиям».

Коалиционные кабинеты в Италии редко держались у власти дольше года-полутора. И, как правило, в Евросоюзе и тем более США мало интересовались внутриполитическими баталиями в этой стране. Однако в нынешнем году ситуация оказалась принципиально иной: на фоне санкционных войн и общего противостояния коллективного Запада с Россией некоторые политики стали высказывать опасения, что с отставкой Марио Драги и вероятным приходом во власть правоцентристов, в прошлом настроенных достаточно дружелюбно по отношению к Москве, в жесткой антироссийской позиции Запада образуется брешь .

Вымученное свершение Премьер-министр Италии Марио Драги Фото: REUTERS/Remo Casilli

— До российских действий на Украине Мелони говорила, что Италия должна вовлечь Россию в более широкую западную коалицию, поскольку мы разделяем многие общие ценности. Но после 24 февраля «Братья Италии» встали на сторону Запада , — отверг такие опасения Лусио Малан.