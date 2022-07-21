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Вымученное свершение: «Братья Италии» увидели шанс в отставке Драги

Почему он расхотел быть главой кабмина и чего ждать в отношениях страны с Россией
Фото: REUTERS/Remo Casilli
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Италию, скорее всего, ждут внеочередные выборы, которые пройдут в сентябре-октябре 2022 года. И главным победителем политического кризиса может стать правая партия — «Братья Италии» во главе с Джорджией Мелони. Как заявили «Известиям» в этой партии, именно их лидер способна занять кресло премьера, так как в будущей коалиции правых сил — «Братья Италии», «Лига» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони — первая лидирует в рейтингах. Ранее премьер-министр страны Марио Драги подал в отставку, а президент Сержио Маттарелла, еще неделю назад не дававший главе правительства уйти, ее таки принял. В экспертном сообществе не видят предпосылок для изменения внешнеполитического курса страны в случае правого председателя кабмина, но все же с новой коалицией во главе Италия может активнее искать пути достижения мира между Западом и Россией.

Два раза попроси — один отрежь

Последние пару недель в Италии выдались жаркими. Не только в прямом смысле слова (температура воздуха редко падала ниже 35 °C), но и в политическом плане. Еще 14 июля стало очевидно — правительственная лодка тонет. В этот день премьер Марио Драги впервые подал прошение об отставке из-за отказа партии «Движение пяти звезд», входящей в правящую коалицию, поддержать необходимый для страны курс реформ.

Но уйти с первой попытки Марио Драги не удалось. Президент Серджио Маттарелла — сам в феврале согласившийся тянуть лямку второго президентского срока, дабы не подвести страну, вопреки явному желанию выйти на пенсию, — отказался отпускать премьера. И попросил его договориться с парламентариями.

Вымученное свершение
Премьер-министр Италии Марио Драги встречается с президентом Италии Серджио Маттареллой в президентском дворце Квиринале в Риме

Премьер-министр Италии Марио Драги встречается с президентом Италии Серджио Маттареллой в президентском дворце Квиринале в Риме

Фото: REUTERS/Italian Presdiential/PalacePaolo Giandotti

Расставаться с популярным и опытным главой правительства, в прошлом возглавлявшим Европейским центробанк, да еще в разгар экономического кризиса не захотели и итальянцы. С прошлой недели мэры более тысячи городов, главы бизнес-ассоциаций, ряд европейских политиков и рядовые итальянцы публично призвали Драги не уходить и не обрекать страну на досрочные выборы.

Главным камнем преткновения внутри широкой коалиции стали реформы, включающие пересмотр налоговой, судебной и закупочной систем, призванных сделать Италию более привлекательным местом для ведения бизнеса и улучшить ее долгосрочный рост. Под проведение этих мер, которые страна должна завершить к январю, Евросоюз выделил Риму порядка €200 млрд. Но реформаторский настрой Драги наткнулся на сопротивление «Движения пяти звезд». Незадолго до первой попытки премьера уйти в отставку «пятизвездочники», возглавляемые ныне Джузеппе Конте, направили премьеру письмо с планом альтернативных предложений (а по-хорошему — требований) из девяти пунктов. Драги в ответ отрезал, что не приемлет ультиматума.

Но 20 июля он выдвинул его сам. Обращаясь к сенату, премьер заявил, что готов остаться на посту, «потому что итальянцы попросили его остаться» — но лишь при условии, что своенравные партнеры по правящей коалиции поддержат его программу реформ. При этом он подчеркнул: работать будет с опорой на все партии, которые вошли в правительство национального единства полтора года назад при его назначении на должность главы правительства.

И тут уже палки в колеса решили вставить другие члены правящей коалиции — правоцентристские «Лига» и «Вперед, Италия!». 20 июля представители этих партий заявили, что поддержат лишь новый кабмин большинства без участия «Движения пяти звезд».

Вымученное свершение
Лидер партии «Братья Италии» Джорджия Мелони

Лидер партии «Братья Италии» Джорджия Мелони

Фото: Global Look Press/IMAGO

В итоге на заседании в сенате 20 июля по вопросу доверия премьеру «Движение пяти звезд», «Вперед, Италия!» и «Лига» просто отказались голосовать. Поскольку сенаторы от этих партий не стали покидать зал заседаний, что формально обеспечило кворум, голосование признали состоявшимся (за доверие Драги проголосовали 95 сенаторов из 315, против — 38). Но это не сбило всеобщего ощущения хорошей мины при плохой игре. И не смогло предотвратить конца нынешнего правительства.

21 июля, убедившись, что никакого единства и пиетета от членов правящей коалиции ему не дождаться, Драги сообщил парламенту, что все-таки подает в отставку, не тратя время на вотум доверия еще и в нижней палате парламента. И на этот раз президент Маттарелла ее принял.

Правый конь на переправе

Уход Драги не оставляет Италии иного выбора, как проведение внеочередного голосования, которое, вероятнее всего, пройдет в конце сентября — в начале октября. Что примечательно, «Движение пяти звезд», по сути, спровоцировавшее развал правительства, от этого только потеряет: обладавшие в нынешнем парламенте большинством мандатов, к настоящему моменту «пятизвездочники», пережившие к тому же недавно внутрипартийный раскол, растеряли весомую часть электоральной поддержки.

Главным же триумфатором на грядущих выборах обещает стать правая партия, бывшая в оппозиции к нынешнему правительству, — «Братья Италии» во главе с Джорджией Мелони, открыто призывавшей к досрочным выборам задолго до пика нынешнего политического кризиса. Большинство недавних опросов показывает, что в случае проведения досрочных выборов коалиция, возглавляемая этой политической силой и включающая «Лигу» и «Вперед, Италия!», получит большинство голосов.

Вымученное свершение
Общий вид президентского дворца Квиринале
Фото: REUTERS/Remo Casilli

Нашей коалиции вполне могут достаться 45% голосов, возможно, ее поддержат и некоторые мелкие партии. И поскольку в правоцентристской коалиции есть правило, что партия, набравшая большинство голосов, выдвигает премьера, а мы сейчас лидируем в рейтингах (порядка 22%. — «Известия»), самым вероятным кандидатом в премьеры будет Джорджия Мелони, — сказал «Известиям» сенатор от «Братьев Италии» Лусио Малан.

Впрочем, по мнению программного директора клуба «Валдай» Тимофея Бордачева, политика на смену Марио Драги, который бы устраивал весь разномастный политический истеблишмент Италии и был бы при этом хорошим кризис-менеджером, пока не наблюдается.

— Сам Драги стал премьер-министром как технократ и компромиссная фигура на фоне того положения, в котором Италия оказалась из-за экономического кризиса в ЕС. Кроме того, кандидатура нового главы правительства должна будет устраивать США — сейчас Запад, по сути, в состоянии войны с Россией, и лидер одной из ведущих европейских стран не может не получить одобрение в Вашингтоне. Найти кого-то будет сложно, — заметил эксперт «Известиям».

Коалиционные кабинеты в Италии редко держались у власти дольше года-полутора. И, как правило, в Евросоюзе и тем более США мало интересовались внутриполитическими баталиями в этой стране. Однако в нынешнем году ситуация оказалась принципиально иной: на фоне санкционных войн и общего противостояния коллективного Запада с Россией некоторые политики стали высказывать опасения, что с отставкой Марио Драги и вероятным приходом во власть правоцентристов, в прошлом настроенных достаточно дружелюбно по отношению к Москве, в жесткой антироссийской позиции Запада образуется брешь.

Вымученное свершение
Премьер-министр Италии Марио Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги

Фото: REUTERS/Remo Casilli

— До российских действий на Украине Мелони говорила, что Италия должна вовлечь Россию в более широкую западную коалицию, поскольку мы разделяем многие общие ценности. Но после 24 февраля «Братья Италии» встали на сторону Запада, — отверг такие опасения Лусио Малан.

Единственное, что, по его словам, может измениться в случае прихода к власти правоцентристов во главе с его партией, — это то, что продолжая осуждать Москву за Украину, новая коалиция, в отличии от нынешней, будет одновременно более активно искать пути достижения мира.

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