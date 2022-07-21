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В Италии назвали возможного кандидата на пост премьера вместо Драги

Итальянский сенатор Малан рассказал, кто может стать новым премьером вместо подавшего в отставку Драги
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Фото: Global Look Press/Cecilia Fabiano
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В случае победы на внеочередных парламентских выборах в Италии правоцентристская коалиция выдвинет своим кандидатом в премьер-министры лидера партии «Братья Италии» Джорджию Мелони. Об этом в четверг, 21 июля, рассказал «Известиям» сенатор от этой политсилы Лусио Малан.

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«Сейчас у нас наверняка пройдут выборы, и в правоцентристской коалиции действует правило, что партия с большинством голосов выдвигает и премьера. В опросах мы сейчас лидируем с большим перевесом, так что очень вероятно, что нашим первым выбором станет Мелони», — отметил сенатор от «Братьев Италии».

По словам Малана, коалиция с участием правоцентристских «Лиги» во главе с Маттео Сальвини и «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони во главе с «Братьями Италии», рейтинг которой в настоящее время составляет около 22%, может рассчитывать на 45% голосов.

Ранее в этот день во время заседания нижней палаты парламента премьер-министр Италии Марио Драги снова объявил о желании уйти в отставку.

При этом программный директор клуба «Валдай», научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев в беседе с «Известиями» указал на то, что в Италии в настоящее время нет политика, который бы мог прийти на смену подавшему в отставку премьер-министру.

Как объяснил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, Драги оказался в патовой ситуации: если он останется на посту, все проблемы в стране припишут ему лично.

14 июля Драги в первый раз заявил о намерении подать в отставку. Причиной такого решения называлось отсутствие поддержки от одной из ведущих партий страны, «Движения 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

При этом президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент «для выступления, с тем чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате республики».

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