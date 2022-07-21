Президент Италии распустил парламент

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента. Об этом 21 июля сообщила канцелярия главы государства.

«Президент республики Серджо Маттарелла, заслушав председателей двух ветвей парламента, в соответствии со статьей 88 конституции подписал указ о роспуске сената республики и палаты депутатов, который был скреплен подписью. Председателем Совета министров», — говорится в сообщении на сайте канцелярии.

Декрет о роспуске будет передан председателям сената республики и палаты депутатов генеральным секретарем Президиума республики Уго Дзампетти.

Ранее в этот же день во время заседания нижней палаты парламента премьер-министр Италии Драги снова объявил о желании уйти в отставку. Как рассказал «Известиям» сенатор от партии «Братья Италии» Лусио Малан, в случае победы на внеочередных парламентских выборах в стране правоцентристская коалиция выдвинет своим кандидатом в премьер-министры лидера партии Джорджу Мелони.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в качестве причины развала правительства назвал политические силы, которые «подмигивают президенту РФ Владимиру Путину».

14 июля Драги в первый раз заявил о намерении подать в отставку. Причиной такого решения называлось отсутствие поддержки от одной из ведущих партий страны, «Движения 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

При этом Маттарелла не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент «для выступления, с тем чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате республики».