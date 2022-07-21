Глава МИД Италии обвинил в распаде кабмина «подмигивающие Путину силы»

В развале правительства Италии виноваты политические силы, которые «подмигивают президенту РФ Владимиру Путину». Об этом заявил 21 июля министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

По его словам, повестка правительства Марио Драги была способна дать Италии «твердую международную позицию» в силу планировавшихся экономических и социальных реформ.

«И неслучайно, что это правительство было свергнуто политическими силами, которые подмигивают Владимиру Путину. Это был первый шаг на пути, на котором Джузеппе Конте и Маттео Сальвини (лидеры партий «Лига» и «Движение». — Ред.) объединились, пытаясь вывести Италию из исторических союзов и дестабилизировать ее с экономической точки зрения», — сообщил журналистам Ди Майо.

Развивая мысль о влиянии, которое Россия якобы оказывает на политику Италии, Ди Майо подчеркнул, что он покинул «Движение» после того, как посол РФ Сергей Разов выступил с одобрением позиции этой партии по вопросу поставок вооружений Украине.

В середине июня российский дипломат в интервью журналу «Международные сценарии» назвал «как минимум странной» логику, по которой поставка оружия Украине является средством для достижения мира, а не затягивания конфликта. Как заявлял Разов, такая позиция «разделяется далеко не всеми и в Италии». Его слова восприняли как поддержку «Движения», выступавшего против продолжения поставок.

Ранее в этот день во время заседания нижней палаты парламента премьер-министр Италии Драги снова объявил о желании уйти в отставку. Как рассказал «Известиям» сенатор от партии «Братья Италии» Лусио Малан, в случае победы на внеочередных парламентских выборах в стране правоцентристская коалиция выдвинет своим кандидатом в премьер-министры лидера партии Джорджу Мелони.

Как объяснил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, Драги оказался в патовой ситуации: если он останется на посту, все проблемы в стране припишут ему лично.

14 июля Драги в первый раз заявил о намерении подать в отставку. Причиной такого решения называлось отсутствие поддержки от одной из ведущих партий страны, «Движения 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

При этом президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент «для выступления, с тем чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате республики».