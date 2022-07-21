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Глава МИД Италии обвинил в распаде кабмина «подмигивающие Путину силы»

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Фото: REUTERS/Remo Casilli
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В развале правительства Италии виноваты политические силы, которые «подмигивают президенту РФ Владимиру Путину». Об этом заявил 21 июля министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

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По его словам, повестка правительства Марио Драги была способна дать Италии «твердую международную позицию» в силу планировавшихся экономических и социальных реформ.

«И неслучайно, что это правительство было свергнуто политическими силами, которые подмигивают Владимиру Путину. Это был первый шаг на пути, на котором Джузеппе Конте и Маттео Сальвини (лидеры партий «Лига» и «Движение». — Ред.) объединились, пытаясь вывести Италию из исторических союзов и дестабилизировать ее с экономической точки зрения», — сообщил журналистам Ди Майо.

Развивая мысль о влиянии, которое Россия якобы оказывает на политику Италии, Ди Майо подчеркнул, что он покинул «Движение» после того, как посол РФ Сергей Разов выступил с одобрением позиции этой партии по вопросу поставок вооружений Украине.

В середине июня российский дипломат в интервью журналу «Международные сценарии» назвал «как минимум странной» логику, по которой поставка оружия Украине является средством для достижения мира, а не затягивания конфликта. Как заявлял Разов, такая позиция «разделяется далеко не всеми и в Италии». Его слова восприняли как поддержку «Движения», выступавшего против продолжения поставок.

Ранее в этот день во время заседания нижней палаты парламента премьер-министр Италии Драги снова объявил о желании уйти в отставку. Как рассказал «Известиям» сенатор от партии «Братья Италии» Лусио Малан, в случае победы на внеочередных парламентских выборах в стране правоцентристская коалиция выдвинет своим кандидатом в премьер-министры лидера партии Джорджу Мелони.

Как объяснил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, Драги оказался в патовой ситуации: если он останется на посту, все проблемы в стране припишут ему лично.

14 июля Драги в первый раз заявил о намерении подать в отставку. Причиной такого решения называлось отсутствие поддержки от одной из ведущих партий страны, «Движения 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

При этом президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент «для выступления, с тем чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате республики».

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