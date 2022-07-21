Досрочные парламентские выборы в Италии состоятся 25 сентября

Совет министров Италии назначил дату новых парламентских выборов в стране, они состоятся 25 сентября. Как сообщает 21 июля газета La Pepubblica, это подтвердил подавший в отставку премьер-министр Марио Драги.

До этого в четверг после отставки главы правительства президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента, для того чтобы провести новые выборы премьер-министра в 70-дневный срок.

Ранее в этот же день во время заседания нижней палаты парламента премьер-министр Италии Драги снова объявил о желании уйти в отставку. Как рассказал «Известиям» сенатор от партии «Братья Италии» Лусио Малан, в случае победы на внеочередных парламентских выборах в стране правоцентристская коалиция выдвинет своим кандидатом в премьер-министры лидера партии Джорджу Мелони.

При этом министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в качестве причины развала правительства назвал политические силы, которые «подмигивают президенту РФ Владимиру Путину».

14 июля Драги в первый раз заявил о намерении подать в отставку. Причиной такого решения называлось отсутствие поддержки от одной из ведущих партий страны — «Движения 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

Однако Маттарелла не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент «для выступления, с тем чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате республики».