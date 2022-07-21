Посол Украины назвал Приднестровье потенциальной угрозой для Киева

Киев следит за Приднестровьем, так как видит в нем потенциальную угрозу из-за присутствия там Вооруженных сил РФ. Об этом в среду, 20 июля, заявил посол Украины в Молдавии Марко Шевченко.

«Украина наблюдает за Приднестровьем. Мы понимаем, что, возможно, тираспольские лидеры не хотят каким-либо образом участвовать в военных действиях, но мы также понимаем, что силы российской армии в Приднестровье подчиняются не Тирасполю, а Москве. Именно поэтому Киев сталкивается с такой угрозой, которая в данный момент квалифицируется как потенциальная», — сказал он в эфире телеканала TVR Moldova.

Посол подчеркнул, что украинские военные готовы выполнять свою работу, если потенциальная угроза станет реальной.

Ранее, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов ответить ударом в случае угрозы со стороны непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР — Приднестровья).

До этого, 6 июня Следственный комитет Приднестровья сообщил о диверсии в районе дислокации подразделения миротворческого контингента — туда были сброшены две гранаты РГД-5. На следующий день власти заявили, что не исключают возможной причастности Киева к произошедшему.

Между тем президент Молдавии Майя Санду 18 мая потребовала вывести российских военных с территории Приднестровья, поскольку они, по ее словам, нарушают нейтралитет республики.

В Приднестровье и ранее фиксировали диверсии, следы которых указывали на причастность к этому Украины.

Так, 3 мая в Приднестровье сообщили о предотвращении попытки теракта, организованного при помощи начиненного взрывчаткой беспилотника. По данным МВД республики, дрон был запущен с украинской стороны.

25 апреля серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. На следующий день в поселке Маяк Григориопольского района на территории радиовещательного центра произошло два взрыва.

Комментируя серию взрывов, президент республики Вадим Красносельский заявил, что следы злоумышленников ведут на Украину. Он призвал Киев расследовать факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов на территории республики.