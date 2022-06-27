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Зеленский выразил готовность ответить ударом при угрозе со стороны Приднестровья

Зеленский выразил готовность ответить ударом в случае угрозы со стороны Приднестровья
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Киев готов ответить ударом в случае угрозы со стороны непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР — Приднестровья). Об этом заявил 27 июня президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной с молдавским лидером Майей Санду пресс-конференции по итогам их встречи.

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Так Зеленский ответил на вопрос журналиста о возможности угрозы для Киева со стороны Приднестровья, где размещены российские миротворцы.

«Любые действия на временно оккупированной территории Молдовы — в Приднестровье, которые будут угрожать Украине, получат ответную реакцию, впрочем, следует избегать дестабилизации в этом регионе», — передает слова Зеленского офис президента Украины в своем Telegram-канале.

6 июня Следственный комитет Приднестровья сообщил о диверсии в районе дислокации подразделения миротворческого контингента — туда были сброшены две гранаты РГД-5. На следующий день власти заявили, что не исключают возможной причастности Киева к произошедшему.

18 мая Санду потребовала вывести российских военных с территории Приднестровья, поскольку они, по ее словам, нарушают нейтралитет республики.

В Приднестровье и ранее фиксировали диверсии, следы которых указывали на причастность к этому Украины.

Так, 3 мая в Приднестровье сообщили о предотвращении попытки теракта, организованного при помощи начиненного взрывчаткой беспилотника. По данным МВД республики, дрон был запущен с украинской стороны.

25 апреля серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. На следующий день в поселке Маяк Григориопольского района на территории радиовещательного центра произошло два взрыва.

Комментируя серию взрывов, президент республики Вадим Красносельский заявил, что следы злоумышленников ведут на Украину. Он призвал Киев расследовать факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов на территории республики.

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