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МВД Приднестровья подтвердило предотвращение попытки теракта в поселке Маяк

В МВД Приднестровья заявили, что беспилотник со взрывчаткой был запущен со стороны Украины
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В МВД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики 3 мая подтвердили предотвращение попытки теракта, организованного при помощи начиненного взрывчаткой беспилотника. По данным ведомства, дрон был запущен с украинской стороны.

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«Ночью 3 мая, патрулируя территорию ПРТЦ (Приднестровский радиотелецентр — Ред.), пограничники обнаружили беспилотник. Дрон был нейтрализован», — говорится в сообщении МВД в Telegram.

К месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа, саперы, специалисты, которые исследовали беспилотник и прикрепленный груз.

«Дрон диаметром 1,5 м собран из различных комплектующих. Оборудование настолько мощное, что способно перемещать грузы до 20 кг на расстояние до 30 км от оператора, который им управляет», — уточнили в ведомстве.

При этом к беспилотнику была прикреплена пластиковая пятилитровая канистра с неизвестной коричневой жидкостью и пластиковый бокс, в котором находилось 2 кг пластита.

«Во взрывчатку были заложены детонаторы. Вся конструкция замыкалась на радиоустройстве, которое должно было сработать дистанционно. Беспилотник со столь опасным грузом, по информации специалистов, был запущен с украинской стороны», — указано в публикации.

По данным МВД, целью диверсии был ангар, где установлены механизмы для охлаждения трансформаторов радиотелецентра. В случае реализации этих планов, из строя было бы выведено важное оборудование ПРТЦ.

О предотвращении теракта ранее в этот день сообщили приднестровские СМИ. По их данным, беспилотник нес 2 кг пластита и пятилитровую емкость с зажигательной смесью. Привести в действие взрывное устройство планировалось дистанционно с помощью радиосигнала.

25 апреля серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. На следующий день в поселке Маяк Григориопольского района на территории радиовещательного центра произошло два взрыва. А 27 апреля на месте взрывов в радиовещательном центре в селе Маяк были обнаружены 10 взрывных устройств.

Президент республики Вадим Красносельский заявил, что следы злоумышленников ведут на Украину. Он призвал Киев расследовать факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов на территории республики.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Молдавии территорией.

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