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В Приднестровье предотвращен новый теракт

В Приднестровье предотвращен новый теракт

В Приднестровье предотвращен теракт с помощью начиненного взрывчаткой беспилотника
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Новый теракт с помощью начиненного взрывчаткой беспилотника был предотвращен в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. Об этом 3 мая сообщил телеканал ТСВ в Telegram.

Красный уровень: неизвестные устроили серию взрывов в Приднестровье
Атакам подверглись здание министерства госбезопасности, воинская часть и вышки радиотелецентра

Уточняется, что летательный аппарат направлялся в район Приднестровского радиотелецентра в поселке Маяк. По данным телеканала, беспилотник нес 2 кг пластида и пятилитровую емкость с зажигательной смесью. Привести в действие взрывное устройство планировалось дистанционно с помощью радиосигнала.

25 апреля серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. На следующий день в поселке Маяк Григориопольского района на территории радиовещательного центра произошло два взрыва. А 27 апреля на месте взрывов в радиовещательном центре в селе Маяк были обнаружены 10 взрывных устройств.

Президент республики Вадим Красносельский заявил, что следы злоумышленников ведут на Украину. Он призвал Киев расследовать факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов на территории республики.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что новости о Приднестровье вызывают в Москве обеспокоенность. Но, по его словам, контактов российского президента Владимира Путина с коллегой из Молдавии Майей Санду на фоне происходящего пока не планируется.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически не подконтрольной Молдавии территорией.

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