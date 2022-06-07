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Глава МИД Приднестровья допустил причастность Киева к диверсии во Владимировке

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Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов
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Власти Приднестровья не исключают возможной причастности Киева к диверсии в селе Владимировка, где дрон сбросил два взрывных устройства. Об этом рассказал во вторник, 7 июня, глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

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«Отмечу, что данный населенный пункт находится достаточно близко к территории Украины. Конечно, наша следственная группа работает, но, судя по всему, сигналы и признаки, которые мы определили, говорят, что, вероятнее всего, этот летающий объект также прибыл с территории Украины», — заявил глава дипведомства в эфире телеканала «Россия 24».

6 июня Следственный комитет Приднестровья сообщил о диверсии в районе дислокации подразделения миротворческого контингента. Были сброшены предположительно две гранаты РГД-5.

Это уже не первый случай диверсий на территории ПМР. Так, 13 мая в Тирасполе произошли попытки поджога нефтебазы и республиканского военкомата. 7 мая МВД республики рассказало, что была обстреляна территория бывшего аэродрома у села Воронково.

25 апреля сообщалось о серии взрывов в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. На следующий день в поселке Маяк Григориопольского района на территории радиовещательного центра произошло два взрыва.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически не подконтрольной Молдавии территорией.

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