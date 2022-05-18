Санду потребовала вывести российских военных из Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду потребовала вывести российских военных с территории Приднестровья, поскольку они нарушают нейтралитет республики. Об этом она заявила 18 мая, выступая в Европарламенте.

«Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдавии в войну, мы — нейтральная страна, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет», — сказала Санду.

По ее словам, Кишинев ищет мирное политическое решение приднестровского конфликта, которое будет учитывать суверенитет и территориальную целостность Молдавии.

В Приднестровье находится оперативная группа российских войск, преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

В последние недели власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщали о взрывах, обстрелах и прочих диверсиях на своей территории. Так, 13 мая в Тирасполе произошли попытки поджога нефтебазы и республиканского военкомата.

7 мая МВД республики рассказало, что территория бывшего аэродрома у села Воронково была обстреляна накануне вечером. Всего произошло четыре взрыва. В результате инцидентов никто не пострадал.

До этого, 5 мая, приднестровский телеканал ТСВ сообщил о стрельбе в районе контрольно-пропускного пункта Кучурган. Источники телеканала в силовых ведомствах уточнили, что беспорядочная стрельба происходила на территории Украины возле села Павловка.

25 апреля сообщалось о серии взрывов в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. На следующий день в поселке Маяк Григориопольского района на территории радиовещательного центра произошло два взрыва.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически не подконтрольной Молдавии территорией.