СК Приднестровья сообщил о диверсии в районе дислокации миротворцев

Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики 6 июня сообщил о диверсии в районе дислокации подразделения миротворческого контингента.

«На территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья в районе населенного пункта Владимировка неустановленным летательным аппаратом (дроном) были сброшены два взрывных устройства, предположительно гранаты РГД-5. Пострадавших и разрушений нет», — сказано в сообщении.

18 мая президент Молдавии Майя Санду потребовала вывести российских военных с территории Приднестровья, поскольку они, по ее словам, нарушают нейтралитет республики.

В последние недели власти непризнанной республики сообщали о взрывах, обстрелах и прочих диверсиях на своей территории. Так, 13 мая в Тирасполе произошли попытки поджога нефтебазы и республиканского военкомата. 7 мая МВД республики рассказало, что была обстреляна территория бывшего аэродрома у села Воронково.

25 апреля сообщалось о серии взрывов в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. На следующий день в поселке Маяк Григориопольского района на территории радиовещательного центра произошло два взрыва.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически не подконтрольной Молдавии территорией.