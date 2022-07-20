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Киев назвал необходимую для восстановления страны сумму

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Фото: Global Look Press/dpa/Ulf Mauder
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Украине для восстановления нужно получать до $100 млрд каждый год, заявил 20 июля советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Тимофей Милованов.

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«Эти $1,9 млрд (которые выделят Украине после конференции в швейцарском Лугано. — Ред.) это конкретные живые деньги, а нам реально нужно в год $30–100 млрд», — заявил Милованов.

Он также указал, что для обеспечения макроэкономики Украине необходимо до $30 млрд в год. Такая же сумма необходима и для поддержки армии.

Милованов добавил, что на конференции в Лугано Украина запросила для восстановления $750 млрд. Эту сумму он назвал «амбициозной».

6 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам международной конференции в Лугано рассказал, что киевские власти представили план по восстановлению страны.

4 июля премьер-министр Украины заявил, что восстановление страны должно происходить за счет конфискованных активов России и «ее олигархов». Он оценил их стоимость в €300–500 млрд. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не приемлют идею о восстановлении Украины за счет замороженных золотовалютных резервов России.

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что комиссия предложила Украине создать международную платформу по восстановлению страны после завершения российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Также она рассказала, что Евросоюз уже направил украинскому правительству €6,2 млрд, еще больше помощи ожидается в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

До этого, 5 мая, президент Украины Владимир Зеленский предложил Евросоюзу взять шефство над регионами страны для их восстановления. Политик отметил, что это станет историческим примером взаимодействия и партнерства между странами.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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