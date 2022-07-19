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Ракетный эсминец ВМС США прибыл в порт Хельсинки

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Фото: ТАСС/EPA/TOMS KALNINS
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Американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke во вторник, 19 июля, зашел в порт столицы Финляндии Хельсинки. Об этом сообщило посольство США в городе на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

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«С возвращением USS Arleigh Burke! Еще одна демонстрация нашей приверженности работе вместе с нашим будущим союзником по НАТО», — написало диппредставительство.

USS Arleigh Burke (DDG 51) является ракетным эсминцем класса Arleigh Burke, имеет длину 154 м и ширину 18 м, а его экипаж составляет около 330 человек. Исходя из поставленных задач, судно может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk.

В последний раз корабль заходил в Хельсинки в ноябре 2021 года.

5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран — членов Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении этих двух государств в НАТО. Накануне они завершили переговоры о присоединении к военному блоку всего за один раунд.

Процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО запустили в Германии 1 июля. Его инициировал кабинет министров ФРГ. По словам представителя кабмина страны Штеффена Хебештрайта, в лице Финляндии и Швеции немецкие власти планируют получить «двух ценных партнеров».

Глава МИД Финляндии указал на то, что между Москвой и Хельсинки возник новый железный занавес.

29 июня страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации присоединение Финляндии и Швеции указывалось как способ сделать их защищеннее, а сам альянс — сильнее.

В ответ на это в Кремле заявили, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», в связи с чем российское Минобороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД России критически отреагировали на это стремление, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

Президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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