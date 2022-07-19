В Росздравнадзоре призвали возобновить работу штабов по профилактике COVID-19

Глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) Алла Самойлова заявила 19 июля о необходимости возобновить в России работу региональных штабов по профилактике COVID-19 и активизировать вакцинацию от коронавирусной инфекции.

«Субъектам Российской Федерации необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения инфекции, активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования. Также ‹...› нужно проверить в субъектах РФ наличие необходимых для лечения ковида лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты», — заявила Самойлова в ходе совещания с территориальными органами Росздравнадзора по вопросам профилактики распространения COVID-19.

Она отметила, что не все регионы России должным образом принимают необходимые меры для сдерживания роста заболеваемости коронавирусом.

В ведомстве указали, что теперь для контроля за исполнением поручений Самойловой с 20 июля в Росздравнадзоре начнутся ежедневные тематические заслушивания регионов о сложившейся ситуации с распространением COVID-19.

Ранее во вторник специалисты Роспотребнадзора сообщили о выявлении в Москве пяти случаев подварианта ВА.2.75 («Кентавр») штамма коронавируса «Омикрон».

Накануне отмечалось, что в России за прошедшую неделю число случаев COVID-19 выросло на 30,2%, число госпитализаций увеличилось на 3,2%. За сутки в стране были госпитализированы 575 заболевших.

13 июля профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о новой волне заражений коронавирусом в мире и не исключил, что она придет в Россию. Но, по его словам, она не будет такой значительной.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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