В Запорожье, а также в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях украинские боевики с помощью вертолетов и артиллерии целенаправленно поджигают поля с зерновыми культурами. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях военнослужащие ВСУ совместно с боевиками националистических батальонов целенаправленно осуществляют поджоги полей с зерновыми культурами с использованием вертолетов и артиллерии», — говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

В сообщении сказано, что, несмотря на угрозу продовольственного кризиса, киевские власти проводят очередные провокации на объектах сельского хозяйства для обвинения российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по гражданским объектам и создании угрозы продовольственной безопасности Украины.

«Такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», — отмечается в релизе.

Кроме того, в Калиновке Бахмутского района ДНР на территории зернохранилища неонацисты установили артиллерию и РСЗО, из которых периодически обстреливают позиции Вооруженных сил РФ. Тем самым украинские боевики провоцируют российскую армию на ответный огонь.

13 июля в Госдуме заявили о применении киевским режимом тактики «выжженной земли». Депутат Дмитрий Белик сказал, что так в годы Великой Отечественной войны поступали фашисты, и украинская власть, как их послушные последователи, решила взять с них пример.

О том, что Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью, ранее в этот день заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Он добавил, что украинские власти живут за счет помощи Запада, а простые люди их мало интересуют.

В конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он заявлял, что существуют другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Запад пытается искусственно блокировать поставки российского зерна. Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.